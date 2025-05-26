Casio представила часы Oceanus Manta OCW-S6000PB с сапфировым безелем

Casio анонсировала выпуск лимитированной модели наручных часов Oceanus Manta — OCW-S6000PB-7AJF, поступление которой в продажу запланировано на июнь 2025 года. Всего будет выпущено 600 экземпляров, рекомендованная розничная цена составит 385 000 иен, что эквивалентно примерно 2700 долларам США.

Модель сохраняет характерный дизайн линейки Manta, при этом предлагает ряд новых элементов, главным из которых стал безель из сапфирового стекла. Он выполнен с 12 внешними гранями и 60 вогнутыми насечками, что позволяет свету по-разному отражаться под различными углами. Безель дополнительно обработан синим покрытием сверху и снизу, платиновым градиентом по бокам и синим напылением на вертикальных участках, создавая визуальный эффект линии горизонта между морем и небом.

Циферблат часов работает на солнечной энергии и заряжается через три вспомогательных прозрачных индикатора, сохраняя основной циферблат ярко-белым. На дополнительных циферблатах нанесено синее покрытие, а 12-часовой индекс и секундная стрелка выполнены в синих оттенках. Внутренний циферблат содержит выгравированные лазером обозначения городов, а серебряное покрытие использовано на большинстве часовых индексов.

Корпус толщиной 10,3 мм изготовлен из титана с карбидной обработкой, повышающей устойчивость к износу. Часы поддерживают функции Bluetooth, радиосинхронизации, солнечной зарядки и мирового времени. Титановый браслет выполнен в виде H-образных звеньев со стреловидной формой и отполирован по технологии Zaratsu для создания гладкой поверхности. Центральные звенья имеют зеркальную отделку.

С внешней стороны титановая рамка безеля была удалена, чтобы акцентировать внимание на сапфировом стекле, охватывающем всю поверхность безеля. Задняя крышка корпуса украшена лазерной гравировкой с уникальным серийным номером. Каждые часы поставляются в специальной фирменной коробке.