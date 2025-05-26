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Casio представила часы Oceanus Manta OCW-S6000PB с сапфировым безелем

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Casio анонсировала выпуск лимитированной модели наручных часов Oceanus Manta — OCW-S6000PB-7AJF, поступление которой в продажу запланировано на июнь 2025 года. Всего будет выпущено 600 экземпляров, рекомендованная розничная цена составит 385 000 иен, что эквивалентно примерно 2700 долларам США.

Casio представила часы Oceanus Manta OCW-S6000PB с сапфировым безелем

Модель сохраняет характерный дизайн линейки Manta, при этом предлагает ряд новых элементов, главным из которых стал безель из сапфирового стекла. Он выполнен с 12 внешними гранями и 60 вогнутыми насечками, что позволяет свету по-разному отражаться под различными углами. Безель дополнительно обработан синим покрытием сверху и снизу, платиновым градиентом по бокам и синим напылением на вертикальных участках, создавая визуальный эффект линии горизонта между морем и небом.

Циферблат часов работает на солнечной энергии и заряжается через три вспомогательных прозрачных индикатора, сохраняя основной циферблат ярко-белым. На дополнительных циферблатах нанесено синее покрытие, а 12-часовой индекс и секундная стрелка выполнены в синих оттенках. Внутренний циферблат содержит выгравированные лазером обозначения городов, а серебряное покрытие использовано на большинстве часовых индексов.

Корпус толщиной 10,3 мм изготовлен из титана с карбидной обработкой, повышающей устойчивость к износу. Часы поддерживают функции Bluetooth, радиосинхронизации, солнечной зарядки и мирового времени. Титановый браслет выполнен в виде H-образных звеньев со стреловидной формой и отполирован по технологии Zaratsu для создания гладкой поверхности. Центральные звенья имеют зеркальную отделку.

С внешней стороны титановая рамка безеля была удалена, чтобы акцентировать внимание на сапфировом стекле, охватывающем всю поверхность безеля. Задняя крышка корпуса украшена лазерной гравировкой с уникальным серийным номером. Каждые часы поставляются в специальной фирменной коробке.

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