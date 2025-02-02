Casio представил часы серии MTS-S100 с сапфировым стеклом и градиентными циферблатами

Casio представила несколько новых моделей часов, включая Barbie Special Edition и линейку Master of G Caution Yellow. Также бренд анонсировал новую серию стандартных аналоговых часов MTS-S100, которая скоро появится на рынке. В эту серию входят пять моделей: MTS-S100D-1AV, MTS-S100L-1AV, MTS-S100D-5A, MTS-S100D-2AV и MTS-S100D-3AV.

Часы обладают высокой прочностью и оснащены сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, что делает их устойчивыми к царапинам и обеспечивает хорошую видимость. Все модели используют технологию Tough Solar, позволяющую заряжаться от окружающего света и уменьшающую необходимость в замене батареек.

Циферблаты часов выполнены с градиентным цветовым переходом и доступны в зелёном, синем, сером и красновато-коричневом цветах. Модели MTS-S100D имеют браслеты из матовой нержавеющей стали, а MTS-S100L-1AV — кожаный ремешок. Размер корпуса составляет 47 x 41,7 x 9,5 мм. Каждая модель защищена от попадания влаги.

Дата выпуска часов пока неизвестна, но в Сингапуре их цена составляет 159 сингапурских долларов (около 117 долларов США).

Кроме того, Casio представила специальную версию G-Shock GA-B2100CD-1A4 в сотрудничестве с Фондом Чарльза Дарвина. Эта модель имеет красно-чёрный дизайн, вдохновлённый морской игуаной, а версия GA-B2100CD-1A7 выполнена в чёрно-белых тонах, напоминающих о галапагосском пингвине.