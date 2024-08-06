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Casio оценила наручные часы со смарт-функциями в 56 долларов

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Компания Casio анонсировала расширение продаж своих цифровых часов WS-B1000.

Casio оценила наручные часы со смарт-функциями в 56 долларов

Часы, выпущенные в июне, теперь доступны в Малайзии, Нидерландах, Франции, Испании и США. Они сочетают традиционные функции хронометража с современными технологиями.

WS-B1000 имеют спортивный дизайн и оснащены полезными функциями, такими как шагомер, который синхронизируется с приложением Casio.

Пользователи могут устанавливать цели по количеству шагов от 1000 до 999 999. Часы подключаются по Bluetooth для обновления времени и будильников, а также для отслеживания местоположения телефона.

Casio оценила наручные часы со смарт-функциями в 56 долларов

Они предлагают секундомер, таймер и автономность до двух лет с батарейкой CR2016.

Часы водонепроницаемы на глубине до 100 метров и имеют прочную полимерную конструкцию. Они весят всего 36 граммов. Стоимость WS-B1000 составляет 55,95 долларов в США и 59,90 евро.

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