Casio оценила наручные часы со смарт-функциями в 56 долларов

Компания Casio анонсировала расширение продаж своих цифровых часов WS-B1000.

Часы, выпущенные в июне, теперь доступны в Малайзии, Нидерландах, Франции, Испании и США. Они сочетают традиционные функции хронометража с современными технологиями.

WS-B1000 имеют спортивный дизайн и оснащены полезными функциями, такими как шагомер, который синхронизируется с приложением Casio.

Пользователи могут устанавливать цели по количеству шагов от 1000 до 999 999. Часы подключаются по Bluetooth для обновления времени и будильников, а также для отслеживания местоположения телефона.

Они предлагают секундомер, таймер и автономность до двух лет с батарейкой CR2016.

Часы водонепроницаемы на глубине до 100 метров и имеют прочную полимерную конструкцию. Они весят всего 36 граммов. Стоимость WS-B1000 составляет 55,95 долларов в США и 59,90 евро.