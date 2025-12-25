Casio начала продажи G-Shock Maison Kitsuné в США

Компания Casio объявила о старте продаж в США часов G-Shock GA-2110MK-5A, созданных в коллаборации с парижским брендом Maison Kitsuné. Модель доступна на официальном сайте Casio и у авторизованных ритейлеров по цене 210 долларов. Запуск завершает поэтапный глобальный релиз: ранее часы вышли в Японии и на европейских рынках.

Новинка основана на платформе GA-2100 с тонким восьмиугольным корпусом. Дизайн выполнен в фирменной для Maison Kitsuné технике camaieu с мягкими бежевыми и кремовыми оттенками; ярко-оранжевый безель из смолы отсылает к парижскому закату. Упаковка выдержана в той же цветовой гамме. Логотип бренда в виде лисы размещён на дополнительном циферблате на позиции «9 часов» и в зоне крепления ремешка, а также нанесён на петлю ремешка и заднюю крышку корпуса.

Часы сохраняют стандартные для линейки G-Shock характеристики: ударопрочность, водонепроницаемость до 200 метров и конструкцию Carbon Core Guard. Минеральное стекло покрыто светонакопительным составом Neobrite, подсветка реализована двойными светодиодами с настраиваемой длительностью свечения. Автономность от двух батареек SR726W заявлена на уровне около трёх лет.

Функционал включает секундомер с точностью 1/100 секунды (до 24 часов), таймер обратного отсчёта с шагом 1 секунда (до 24 часов), пять ежедневных будильников и почасовой сигнал. Поддерживается мировое время для 48 городов в 31 часовом поясе с учётом летнего времени; автоматический календарь рассчитан до 2099 года. Габариты корпуса составляют 48,5 × 45,4 × 11,8 мм, вес — 51 грамм; биоразлагаемый смоляной ремешок рассчитан на запястье 145–215 мм. Заявленная точность хода — ±15 секунд в месяц, предусмотрена функция временного смещения стрелок для лучшей читаемости цифрового дисплея.