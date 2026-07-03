Casio G-Shock и Apple Watch Ultra 3: сравнение подходов к прочным часам

Когда речь заходит о часах, предназначенных для активного отдыха на природе, в первую очередь вспоминают линейку G-Shock от Casio, которая на протяжении десятилетий остаётся практическим стандартом в этой категории. Однако компания Apple также постепенно закрепляется на этом рынке, и модель Apple Watch Ultra 3 демонстрирует серьёзность намерений производителя в сегменте прочных носимых устройств. Выбор между двумя вариантами связан не только со сравнением технических характеристик, но и с определением того, какой именно инструмент требуется пользователю на запястье во время пребывания на открытом воздухе.

Что касается дизайна и качества сборки, Apple Watch Ultra 3 сохраняет привычный титановый корпус, который теперь доступен как в чёрном исполнении, так и в естественном титановом цвете. Устройство соответствует стандарту защиты MIL-STD 810H, имеет класс пылезащиты IP6X и водонепроницаемость на глубине до 100 метров. Часы оснащены новым OLED-дисплеем на основе технологии LTPO3 с уменьшенными рамками и яркостью до 3000 нит, что обеспечивает читаемость экрана при ярком прямом солнечном свете. Дополнительно предлагаются специализированные для разных видов активности ремешки, включая светоотражающий Trail Loop и предназначенный для дайвинга Ocean Band. Компания Casio использует иной подход к обеспечению прочности: в моделях G-Shock применяются толстые резиновые безели, защита корпуса из карбона и глубоко утопленные экраны, поглощающие удары. При этом у Ultra 3, несмотря на общую прочность конструкции, остаётся крупная открытая стеклянная поверхность, которая может поцарапаться или треснуть при неудачном ударе о твёрдую поверхность. Конструкция G-Shock устроена таким образом, что экран реже подвергается прямому воздействию — это особенность может оказаться более практичной при физической работе, скалолазании или в условиях частых механических нагрузок на запястье.

Наиболее заметные различия между устройствами проявляются в функциональности и возможностях подключения. Ultra 3 фактически представляет собой самостоятельное устройство связи и мониторинга здоровья: под управлением watchOS 26 часы поддерживают связь 5G и новую функцию двусторонней спутниковой связи для использования вне зоны действия сотовой сети, что может быть полезно туристам и путешественникам с точки зрения безопасности. Также устройство предлагает широкий набор функций мониторинга здоровья, включая уведомления о признаках повышенного давления, детализированную оценку качества сна и ассистента для тренировок на основе искусственного интеллекта, наряду со стандартными функциями ЭКГ и измерения уровня кислорода в крови. Линейка G-Shock, в свою очередь, предлагает разный уровень функциональности в зависимости от конкретной модели. Базовые версии ограничиваются временем, будильниками, таймерами и иногда компасом или барометром, тогда как более технологичные модели Casio сочетают в себе синхронизацию с смартфоном по Bluetooth, отслеживание шагов, мониторинг сердечного ритма и GPS, предоставляя основные данные, которые могут понадобиться бегуну или туристу, без постоянных уведомлений и сложностей полноценной операционной системы умных часов.

Автономность работы нередко становится определяющим фактором при выборе снаряжения для активного отдыха. В Apple удалось улучшить управление энергопотреблением Ultra 3: устройство обеспечивает около 42 часов работы в обычном режиме и до 72 часов при использовании режима энергосбережения. Новая функция быстрой зарядки позволяет получить около 12 часов работы после 15 минут подключения к сети, однако пользователю по-прежнему необходимо брать с собой фирменное зарядное устройство и портативный аккумулятор для длительных поездок. Часы G-Shock требуют значительно меньше внимания к обслуживанию: модели со стандартными батарейками служат годами, а версии с солнечными батареями способны работать практически неограниченно долго при условии регулярного попадания солнечного света. Даже более технологичные модели G-Shock с функциями фитнес-трекинга и датчиками сердечного ритма зачастую могут работать несколько недель без подзарядки.

Apple Watch Ultra 3 и Casio G-Shock ориентированы на разные потребности пользователей. Ultra 3 подходит тем, кто заинтересован в подробном мониторинге состояния здоровья, надёжной связи и современных функциях безопасности, таких как спутниковая связь и определение аварийных ситуаций, при условии готовности заряжать устройство каждые несколько дней. G-Shock — как в базовой комплектации, так и в версиях с функциями отслеживания активности — предназначен для тех, кто отдаёт приоритет надёжности и простоте использования: это часы, которые можно надеть, взять с собой в сложные условия и не задумываться об их обслуживании до момента, когда потребуется узнать время или показатели сердечного ритма.