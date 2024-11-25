Casio анонсировала часы для бани

Компания Casio представила новую модель часов, идеально подходящую для любителей посещать баню. Модель Casio CPP-002 скоро появится на японской краудфандинговой платформе Makuake, где начнётся сбор средств.

Часы имеют корпус шириной 35,4 мм и вес всего 24,5 грамма. Они оснащены спиралевидным ремешком, который можно быстро снять при необходимости. Casio CPP-002 можно погружать в воду на глубину до 50 метров, и их термостойкая батарея обещает работать около пяти лет.

Основной особенностью часов является 12-минутный таймер, который помогает следить за временем сеансов в сауне, что особенно важно для здоровья.

Будущие покупатели смогут выбрать из трёх вариантов расцветки: полностью черной модели, модели с голубым ремешком, разработанной вместе с сервисом Sauna Ikitai, и версии с черным корпусом и оранжевым ремешком с белыми креплениями.

Стоимость Casio CPP-002 пока не раскрыта, а кампания по сбору средств начнётся 2 декабря и продлится три месяца. Часы будут доступны для продажи в Японии, информация о международных продажах пока отсутствует.