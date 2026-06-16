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CASETiFY выпустила аксессуары для техники в честь 30-летия «Евангелиона»

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

CASETiFY выпустила аксессуары для техники в честь 30-летия «Евангелиона»

К тридцатилетию аниме-франшизы «Евангелион» компания CASETiFY представила тематическую коллекцию аксессуаров для техники Apple. В неё вошли чехлы для iPhone с изображениями Аски, Рей, Синдзи и EVA-01, а также ряд других предметов в духе вселенной NERV.

Ценообразование коллекции заметно выше среднего рыночного уровня. Накладки на AirPods Max и кейс для AirPods Pro оцениваются в 7 970 рублей каждый, чехлы для iPhone — от 4 640 до 5 360 рублей в зависимости от модели, ремешки для Apple Watch — 3 330 рублей.

В линейке также представлены бандлы. Наиболее дорогой из них, с оформлением в стиле Синдзи, стоит 17 970 рублей. Наборы с Рей и Аской доступны по 10 430 рублей.

Для тех, кто не готов к крупным тратам, предусмотрены подставки за 2 320 рублей и кардхолдеры за 2 750 рублей.

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