CarPlay появится на лодках

Компания MasterCraft Boat Holdings объявила о добавлении технологии CarPlay в свои будущие модели Crest и Balise Pontoons. Разработка ведется совместно с сервисом Savvy Navvy, который обеспечит интеграцию CarPlay с функциями навигации на воде.

Покупатели отдельных моделей понтонов Crest и Balise 2027 модельного года получат доступ к CarPlay с многими функциями, привычными по использованию в автомобилях. Мобильное приложение Savvy Navvy будет интегрировано с CarPlay и отображать морские карты, GPS-отслеживание, интеллектуальную прокладку маршрутов и прогноз погоды в реальном времени наряду с другими приложениями CarPlay. При этом функция водной навигации, в отличие от интеграции Apple Maps с CarPlay, будет доступна именно благодаря Savvy Navvy.

Основатель и генеральный директор Savvy Navvy Йелте Либранд отметил, что владельцы лодок долгое время ждали появления современной информационно-развлекательной системы. По его словам, спланировать маршрут можно заранее дома, а после выхода на воду он автоматически будет доступен на приборной панели без каких-либо сложных настроек синхронизации. Он также подчеркнул, что версия Savvy Navvy для CarPlay работает как на iOS, так и на Android с любым совместимым дисплеем, и выразил удовлетворение тем, что компании Crest и Balise внедряют CarPlay для своих клиентов.

Начиная с 2027 модельного года, CarPlay совместно с Savvy Navvy будет устанавливаться в стандартной комплектации на все новые модели Balise и Crest линеек Conquest и Caribbean, включая ограниченную премиум-подписку Savvy Navvy. Само приложение Savvy Navvy для CarPlay уже доступно по всему миру и совместимо с любыми поддерживаемыми дисплеями CarPlay, включая сторонние морские мультимедийные системы.