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Canon и Sony остаются лидерами рынка беззеркальных камер

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Несмотря на популярность фотофункций в смартфонах, профессиональные фотографы продолжают использовать классическое оборудование.

Canon и Sony остаются лидерами рынка беззеркальных камер

Крупнейшие производители, такие как Canon и Sony, удерживают лидирующие позиции благодаря успешному следованию трендам. Например, Sony выпустила камеру для блогеров, а Canon — объектив для 3D-фото.

Nikon и Fujifilm замыкают топ-4 рынка беззеркальных фотоаппаратов, значительно уступая лидерам в доле продаж.

По данным исследовательских компаний Nikkei и Statista, лидерами рынка беззеркальных фотокамер являются:

Canon — 41,2-46,5% доли рынка.
Sony — 26,1-31,2%
Nikon — 11,7-13,2%
Fujifilm — 5,8-8%

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