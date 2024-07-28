Canon и Sony остаются лидерами рынка беззеркальных камер

Крупнейшие производители, такие как Canon и Sony, удерживают лидирующие позиции благодаря успешному следованию трендам. Например, Sony выпустила камеру для блогеров, а Canon — объектив для 3D-фото.

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