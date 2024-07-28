Canon и Sony остаются лидерами рынка беззеркальных камер

Несмотря на популярность фотофункций в смартфонах, профессиональные фотографы продолжают использовать классическое оборудование.
Крупнейшие производители, такие как Canon и Sony, удерживают лидирующие позиции благодаря успешному следованию трендам. Например, Sony выпустила камеру для блогеров, а Canon — объектив для 3D-фото.
Nikon и Fujifilm замыкают топ-4 рынка беззеркальных фотоаппаратов, значительно уступая лидерам в доле продаж.
По данным исследовательских компаний Nikkei и Statista, лидерами рынка беззеркальных фотокамер являются:
Canon — 41,2-46,5% доли рынка.
Sony — 26,1-31,2%
Nikon — 11,7-13,2%
Fujifilm — 5,8-8%