Call of Duty: Modern Warfare 2 не появится в российском PS Store

Российские пользователи игровой консоли PlayStation не смогут поиграть в игру Call of Duty: Modern Warfare 2.

Как выяснилось, в Sony Interactive Entertainment (SIE) приняли решение не продавать эту игру, но причины такого решения не уточняют. При этом отмечается, что для других платформ, а именно ПК и консолей Xbox ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 доступен.

Между тем, в прошлом году российские журналисты увидели в трейлере игры русофобию и американскую пропаганду, а также сюжет игры называли еще и «формой зомбирования» игроков.

Еще на игру возмущались и пользователи, которые раскритиковали некоторые моменты игры и «расстрел русских».

Ранее Sony Interactive Entertainment объявила о том, что отказывается делать релиз игры Call of Duty Modern Warfare для пользователей PlayStation в России.

А еще создатель игры отменял предзаказы на игру и закрыл ее бета-версию для российских пользователей.