Бывший глава Windows назвал MacBook Neo устройством, меняющим рынок ПК

Бывший глава Windows назвал MacBook Neo устройством, меняющим рынок ПК

Бывший руководитель подразделения Windows Стивен Синофски сообщил, что перешёл на использование MacBook Neo и охарактеризовал устройство как меняющее представление о персональных компьютерах. Об этом он написал в своём блоге.

В публикации Синофски отметил, что компания Microsoft ещё около 15 лет назад пришла к идее недорогих компьютеров на базе ARM-архитектуры и выпустила Surface RT. Однако, по его словам, проект не достиг значимых результатов, поскольку компания стремилась сохранить совместимость программного обеспечения с архитектурой x86.

Он также указал, что такое решение было принято с учётом ожиданий пользователей, однако в итоге, по его мнению, это помешало реализовать более масштабные изменения на рынке персональных компьютеров. Синофски считает, что позднее подобную концепцию смогла успешно воплотить Apple, представив относительно доступный ARM-компьютер с полноценной работой системы.

По его словам, даже в настоящее время ноутбуки на Windows, по его оценке, не соответствуют такому уровню реализации.

