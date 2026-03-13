Бывший глава Windows назвал MacBook Neo устройством, меняющим рынок ПК

Бывший руководитель подразделения Windows Стивен Синофски сообщил, что перешёл на использование MacBook Neo и охарактеризовал устройство как меняющее представление о персональных компьютерах. Об этом он написал в своём блоге.

В публикации Синофски отметил, что компания Microsoft ещё около 15 лет назад пришла к идее недорогих компьютеров на базе ARM-архитектуры и выпустила Surface RT. Однако, по его словам, проект не достиг значимых результатов, поскольку компания стремилась сохранить совместимость программного обеспечения с архитектурой x86.

Он также указал, что такое решение было принято с учётом ожиданий пользователей, однако в итоге, по его мнению, это помешало реализовать более масштабные изменения на рынке персональных компьютеров. Синофски считает, что позднее подобную концепцию смогла успешно воплотить Apple, представив относительно доступный ARM-компьютер с полноценной работой системы.

По его словам, даже в настоящее время ноутбуки на Windows, по его оценке, не соответствуют такому уровню реализации.