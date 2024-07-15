Бюджетный смартфон Vivo Y37 получил 12 ГБ оперативной памяти

Китайская компания представила свой новый бюджетный смартфон Vivo Y37, который имеет несколько конфигураций памяти и уже доступен для покупки на внутреннем рынке.

Смартфон Y37 оснащен 6,56-дюймовым дисплеем с разрешением 1612×720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Он работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300, а производительность обеспечивается от 4 до 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X. Объем встроенного хранилища типа eMMC5.1 составляет 128 или 256 ГБ.

Фото и видеосъемкой занимается основная камера с разрешением 13 Мп (f/2.2), а в экран встроен фронтальный модуль на 5 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт.

В смартфоне можно использовать две SIM-карты. Он также поддерживает Bluetooth 5.4, SBC, AptX HD и LDAC. Стоимость устройства в зависимости от объёма памяти варьируется от 165 до 302 долларов.