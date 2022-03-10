Бюджетный смартфон Honor 8X получит новый процессор от Qualcomm

Geekbench раскрыла некоторые данные про новый недорогой смартфон от компании Honor.

В основе аппарата, который поступит в продажу под названием Honor X8, будет лежать платформа от компании Qualcomm.

В Geekbench смартфон был замечен с процессором Snapdragon 680.

В AnTuTu v9 этот чип набирает 215 000 баллов, а это не плохой результат в данном классе процессоров.

Сейчас известно, что в Honor 8X будет 6,7-дюймовый экран с разрешением 2388х1080 пикселей, 6 ГБ оперативной памяти 128 ГБ постоянной и аккумулятор на 4000 мАч.

С лицевой стороны в отверстие по центру верхней части экрана разместят 16 Мп камеру, на задней панели в блоке будет установлена основная 64 Мп камера. На европейском рынке Honor 8X будет стоить около 200 долларов.