Главная » Новости

Бюджетный Realme C61 4G получит до 6 ГБ ОЗУ и батарею на 5 000 мАч

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Сайт PassionateGeekz опубликовал подробную информацию о новом смартфоне Realme C61 4G до его официального запуска.

Бюджетный Realme C61 4G получит до 6 ГБ ОЗУ и батарею на 5 000 мАч

Согласно источнику, Realme C61 4G будет иметь экран с разрешением 1600×720 пикселей, процессор Unisoc T612, 4/6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч, который можно быстро заряжать с помощью 45-ваттной зарядки.

Также у смартфона будет две основные камеры, главный сенсор на 50 Мп, защита корпуса и программируемая кнопка.

Говорят, что новинку выпустят в черном и зеленом цвете корпуса, а внутренняя память будет 128 ГБ в любой из версий.

Цена Realme C61 4G будет начинаться от 130 евро за базовую модель с 4/128 ГБ. Дата официального дебюта смартфона производителем пока не объявлена.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.