Бюджетный Realme C61 4G получит до 6 ГБ ОЗУ и батарею на 5 000 мАч

Сайт PassionateGeekz опубликовал подробную информацию о новом смартфоне Realme C61 4G до его официального запуска.

Согласно источнику, Realme C61 4G будет иметь экран с разрешением 1600×720 пикселей, процессор Unisoc T612, 4/6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч, который можно быстро заряжать с помощью 45-ваттной зарядки.

Также у смартфона будет две основные камеры, главный сенсор на 50 Мп, защита корпуса и программируемая кнопка.

Говорят, что новинку выпустят в черном и зеленом цвете корпуса, а внутренняя память будет 128 ГБ в любой из версий.

Цена Realme C61 4G будет начинаться от 130 евро за базовую модель с 4/128 ГБ. Дата официального дебюта смартфона производителем пока не объявлена.