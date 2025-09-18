Главная » Новости

Бюджетные наушники CMF Headphone Pro от Nothing выйдут 29 сентября

Подбренд Nothing, CMF, готовится расширить линейку своими первыми доступными наушниками — CMF Headphone Pro. Запуск новинки подтверждён на 29 сентября, модель сочетает фирменный подход к дизайну и более доступную цену для широкой аудитории.

Короткий тизер был опубликован в официальном аккаунте Nothing в X (ранее Twitter). В видео показаны наушники CMF Headphone Pro в фирменных цветах бренда — синем и оранжевом. Особенностью стала оранжевая чашка на синем оголовье. Судя по способу крепления чашек, возможно появление сменных амбушюр, аналогично сменным рамкам в CMF Watch 3 Pro.

Ранее бренд выпускал только полноразмерные наушники Nothing Headphone (1). Новая модель станет более доступной альтернативой и заимствует часть дизайнерских решений старшей модели: колесико регулировки громкости, порт USB Type-C, кнопку включения, светодиодный индикатор и слайдер для снятия амбушюр.

Помимо CMF Headphone Pro, Nothing работает над другими аудиопродуктами, включая недавно анонсированные Ear (3), премьера которых состоится 18 сентября 2025 года. Также ожидается выпуск Nothing Phone (3), который будет доступен в ходе распродажи Flipkart Big Billion Day для владельцев Phone (1) и Phone (2) по цене 34 999 рупий.

