ByteDance хочет использовать чипы Huawei для нового ИИ

ByteDance, материнская компания TikTok, собирается использовать чипы Huawei для своей следующей модели искусственного интеллекта. В условиях строгих экспортных ограничений со стороны США, компания решает заменить процессоры Ascend 910B на чипы Huawei.

Многие китайские фирмы обращаются к Huawei за решениями в области искусственного интеллекта, и ByteDance не является исключением. В новом отчете упоминается, что компания планирует разработать и обучить модель ИИ на основе чипов Huawei.

Хотя рассматриваются процессоры Ascend 910B, они могут превзойти A100 от Nvidia по производительности. Чипы Huawei предлагают на 20% большую вычислительную мощность, чем Nvidia.

Новая модель ByteDance, вероятно, будет менее мощной, чем текущие разработки, но все равно эффективной. Для обучения ИИ требуются большие объемы данных и мощные чипы, способные их обрабатывать. Несмотря на то что графические процессоры Nvidia считаются идеальными, санкции США заставляют китайские компании искать альтернативы.

ByteDance пока не подтвердила информацию, однако некоторые источники указывают на возможность сотрудничества с Huawei. Представитель TikTok отметил, что текущие предположения о разработке новой модели неверны.

Ascend 910B известен своей эффективностью, и если ByteDance решит создать новую модель ИИ, она может выбрать чипы Huawei. В этом году компания уже заказала 100000 чипов Ascend 910B, но получила лишь 30000. Нехватка поставок вынудила ByteDance приостановить разработку.

Общая ситуация с возможным сотрудничеством ByteDance и Huawei остается неясной, но подробности могут проясниться в ближайшее время. Модель ИИ от ByteDance на базе Ascend 910B может помочь Huawei укрепить позиции на рынке чипов искусственного интеллекта.

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