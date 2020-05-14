Быстрая зарядка не сильно «убивает» аккумулятор

Недавно в сети заявили, что технология быстрой зарядки является причиной быстрого изнашивания аккумуляторов смартфонов.

Проверить это решили специалисты Oppo India и TUV Rheinland, которые провели эксперимент, опровергающий вы неуказанное заявление.

В частности, эксперты доказали, что 40-ватная зарядка снизит емкость батареи не быстро.

Для проведения эксперимента был использован смартфон Oppo Ace2, который заряжали 800 раз с использованием зарядки на 65 Вт.

В результате выяснилось, что если заряжать смартфон ежедневно, то через два года его батарея потеряет всего 10% своей емкости.

То есть, быстрая зарядка не настолько сильно «убивает» аккумулятор, как заявили в сети.