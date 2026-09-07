Булыкин раскрыл подробности поездки на матч в Самару

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о посещении матча «Крыльев Советов» против «Краснодара» вместе с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. По словам экс-футболиста, глава региона внимательно следит за выступлениями самарской команды и заинтересован в росте посещаемости стадиона.

Игра седьмого тура Российской премьер-лиги состоялась 5 сентября на «Солидарность Арене». «Краснодар» забил два мяча, однако хозяева сумели отыграться и завершить встречу вничью — 2:2.

Булыкин сообщил, что прибыл на матч по приглашению Федорищева. Общение с губернатором убедило его в том, что глава региона переживает за положение «Крыльев Советов» и рассчитывает на улучшение результатов клуба. Саму игру бывший нападающий оценил положительно, отдельно отметив возвращение самарцев в матч после двух пропущенных мячей.

По окончании встречи Булыкин и Федорищев спустились в раздевалку «Крыльев Советов». Там они побеседовали с футболистами и представителями тренерского штаба. Экс-игроку также запомнилась реакция зрителей: после объявления его имени по стадиону болельщики встретили гостя аплодисментами.

Вместе с тем Булыкин призвал не связывать его приезд с возможным назначением в самарский клуб. Он уточнил, что в настоящее время речь о работе в структуре команды не идет.

По итогам семи туров «Краснодар» набрал 19 очков и возглавил таблицу РПЛ. В активе «Крыльев Советов» семь баллов, команда располагается на 11-й строчке.