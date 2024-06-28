Bugatti выпустила часы с мини-копией двигателя V16 почти за 29 млн рублей

Bugatti и Jacob & Co представили новую коллекцию часов, вдохновленную автомобилем Bugatti. Эти часы имеют уникальный дизайн, который включает миниатюрную рабочую копию мотора V16.

Корпус часов выполнен из титана, а сапфировый блок двигателя приходит в движение по нажатию специальной кнопки.

Тираж новых часов будет ограничен всего 150 экземплярами, каждый из которых состоит из 557 запчастей. Работа «двигателя» стартует в течение 30 секунд после нажатия кнопки.

Создание этих часов требовало более 18 месяцев совместной работы между Bugatti и Jacob & Co. Они были разработаны с учетом каждой детали и имеют цену в 340 000 долларов или почти 29 млн рублей.

Источник