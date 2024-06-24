Главная » Новости

Bugatti сделала и показала уникальный Veyron из 20 тонн алюминия

Автор На чтение 1 мин Просмотров 70 Опубликовано

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, полностью изготовленный из алюминия, является уникальным экземпляром, заказанным одним клиентом с особыми пожеланиями.

Bugatti сделала и показала уникальный Veyron из 20 тонн алюминия

Этот клиент был коллекционером Bugatti и уже имел в своей коллекции несколько других моделей от этого производителя.

Для создания этого алюминиевого Veyron потребовалось около 20 тонн алюминия, что было невероятной задачей для инженеров Bugatti.

Вначале предложили клиенту построить более практичную версию, но он настоял на своем желании. Угрожая отменить все свои заказы, он убедил компанию приступить к созданию уникального гиперкара.

Bugatti сделала и показала уникальный Veyron из 20 тонн алюминия

Автомобиль имеет полированный алюминиевый корпус, который контрастирует с ярко-красным кожаным салоном, дополненным карбоновыми элементами и вышивкой «KAQ» на подголовниках.

Салон также содержит много глянцевого карбона на центральной консоли и тоннеле трансмиссии. Даже на сетке радиатора выгравированы буквы «KAQ», обозначающие инициалы клиента.

Информация о стоимости этого уникального гиперкара не разглашается, но отмечается, что клиент проехал на нем всего 750 километров после приобретения.

Bugatti сделала и показала уникальный Veyron из 20 тонн алюминия Bugatti сделала и показала уникальный Veyron из 20 тонн алюминия Bugatti сделала и показала уникальный Veyron из 20 тонн алюминия Bugatti сделала и показала уникальный Veyron из 20 тонн алюминия Bugatti сделала и показала уникальный Veyron из 20 тонн алюминия

Источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.