Bugatti сделала и показала уникальный Veyron из 20 тонн алюминия

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, полностью изготовленный из алюминия, является уникальным экземпляром, заказанным одним клиентом с особыми пожеланиями.

Этот клиент был коллекционером Bugatti и уже имел в своей коллекции несколько других моделей от этого производителя.

Для создания этого алюминиевого Veyron потребовалось около 20 тонн алюминия, что было невероятной задачей для инженеров Bugatti.

Вначале предложили клиенту построить более практичную версию, но он настоял на своем желании. Угрожая отменить все свои заказы, он убедил компанию приступить к созданию уникального гиперкара.

Автомобиль имеет полированный алюминиевый корпус, который контрастирует с ярко-красным кожаным салоном, дополненным карбоновыми элементами и вышивкой «KAQ» на подголовниках.

Салон также содержит много глянцевого карбона на центральной консоли и тоннеле трансмиссии. Даже на сетке радиатора выгравированы буквы «KAQ», обозначающие инициалы клиента.

Информация о стоимости этого уникального гиперкара не разглашается, но отмечается, что клиент проехал на нем всего 750 километров после приобретения.

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