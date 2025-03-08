Brother стала блокировать свои принтеры из-за неоригинальных чернил

Блогер Луи Россманн раскритиковал компанию Brother, заявив, что она стала антипотребительской. Это произошло после того, как он изучил новую прошивку для принтеров Brother, которая запрещает использование картриджей от сторонних производителей и блокирует калибровку цвета для цветных устройств.

Россманн был возмущен тем, что Brother без предупреждения начала ограничивать возможность использования неоригинальных картриджей. Ранее он рекомендовал свои принтеры как альтернативу устройствам HP и Canon, но теперь заметил, что Brother поступает так же, как и другие производители, что усложняет выбор техники для покупателей.

После обновления прошивки принтеры Brother, которые раньше работали с картриджами сторонних фирм, перестают это делать. Чтобы избежать этой проблемы, пользователям рекомендуется не подключать принтер к интернету и отключить автоматические обновления.

Кроме того, Россманн отметил, что Brother, похоже, удаляет старые прошивки с сайтов поддержки, что делает сложнее поиск нужного программного обеспечения для тех, кто не хочет использовать новые версии, блокирующие сторонние картриджи.

Источник: 3dnews