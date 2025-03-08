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Brother стала блокировать свои принтеры из-за неоригинальных чернил

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Блогер Луи Россманн раскритиковал компанию Brother, заявив, что она стала антипотребительской. Это произошло после того, как он изучил новую прошивку для принтеров Brother, которая запрещает использование картриджей от сторонних производителей и блокирует калибровку цвета для цветных устройств.

Россманн был возмущен тем, что Brother без предупреждения начала ограничивать возможность использования неоригинальных картриджей. Ранее он рекомендовал свои принтеры как альтернативу устройствам HP и Canon, но теперь заметил, что Brother поступает так же, как и другие производители, что усложняет выбор техники для покупателей.

После обновления прошивки принтеры Brother, которые раньше работали с картриджами сторонних фирм, перестают это делать. Чтобы избежать этой проблемы, пользователям рекомендуется не подключать принтер к интернету и отключить автоматические обновления.

Кроме того, Россманн отметил, что Brother, похоже, удаляет старые прошивки с сайтов поддержки, что делает сложнее поиск нужного программного обеспечения для тех, кто не хочет использовать новые версии, блокирующие сторонние картриджи.

 

Источник: 3dnews

Brother
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