Британские эксперты предупредили об угрозе кибератак с помощью ИИ

Искусственный интеллект может значительно увеличить масштабы кибератак на критически важные объекты инфраструктуры. К 2028 году злоумышленники, вероятно, начнут активно использовать интеллектуальные вредоносные программы для нападений на электростанции, медицинские учреждения и аэропорты. Такой прогноз представил Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC).

Как сообщает РБК со ссылкой на The Guardian, эксперты британского ведомства считают, что развитие искусственного интеллекта существенно расширяет возможности преступных группировок.

Современные ИИ-инструменты позволяют автоматизировать поиск уязвимостей в информационных системах, ускорять анализ защищённости компьютерных сетей и помогать в создании вредоносного программного обеспечения.

Особую опасность представляют программы-вымогатели. Они способны блокировать доступ к корпоративным данным и критическим информационным системам, после чего злоумышленники требуют деньги за восстановление работоспособности инфраструктуры.

В случае успешной атаки на больницу последствия могут затронуть медицинские информационные системы и доступность отдельных услуг. Нарушение работы программного обеспечения аэропортов или энергетических объектов также способно создать серьёзные организационные проблемы.

Глава NCSC Ричард Хорн предупредил о возможном существенном росте количества киберинцидентов в ближайшие месяцы. По его словам, коммуникационные сети британских вооружённых сил уже регулярно подвергаются продолжительным атакам.

В качестве примера технологических угроз специалисты приводят недавние инциденты с холодильным оборудованием европейских супермаркетов.

По опубликованным данным, злоумышленники получали удалённый доступ к системам охлаждения и повышали температуру в холодильных установках. Подобные действия приводили к порче продуктов и значительным финансовым потерям торговых сетей.

В Бельгии проблемы затронули десятки магазинов, а аналогичные инциденты фиксировались во Франции и Швеции.

Эксперты подчёркивают необходимость увеличения инвестиций в информационную безопасность. Особое внимание предлагается уделять защите систем дистанционного управления оборудованием, обновлению программного обеспечения и своевременному выявлению подозрительной активности.

При этом прогноз на 2028 год не означает, что подобные атаки обязательно произойдут. Речь идёт об оценке вероятного развития киберугроз с учётом доступности новых инструментов искусственного интеллекта.