Брин признал ошибки с Google Glass и ведет разработку очков с ИИ

Сооснователь Google Сергей Брин в ходе интервью на конференции Google I/O 2025 признал, что проект умных очков Google Glass завершился неудачей по причине просчетов на старте. Как сообщает издание TechCrunch, Брин отметил, что в 2013 году, во время запуска устройства, не обладал достаточными знаниями о цепочках поставок электроники, что привело к высокой себестоимости и, как следствие, к завышенной розничной цене гаджета.

Несмотря на это, Брин заявил о своей неизменной вере в перспективность форм-фактора смарт-очков. Он выразил удовлетворение тем, что Google вернулась к этой разработке, на этот раз в партнерстве с крупными производителями, включая Samsung, Xreal и бренд очков Warby Parker. Компания уже анонсировала инвестиции в размере до 150 миллионов долларов в совместные проекты.

На конференции был представлен прототип новых очков на платформе Android XR. Устройство работает в связке с системой Project Astra от DeepMind и способно переводить речь и текст в реальном времени, а также выполнять запросы к ИИ-ассистенту и помогать с навигацией.

Брин также рассказал, что вернулся к активной работе и участвует в развитии проекта Google Gemini, а также в создании видеогенерирующей модели искусственного интеллекта Veo 3. Он подчеркнул, что в эпоху развития генеративного ИИ компьютерные специалисты должны быть вовлечены в работу, а не оставаться в отставке.