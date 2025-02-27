Бренд Xiaomi представил «умную» колонку Smart Speaker Pro

Компания Xiaomi анонсировала новую умную колонку Smart Speaker Pro с искусственным интеллектом и голосовым помощником Super Xiao AI по цене 299 юаней (примерно 3,6 тыс. руб.). Она была представлена на мероприятии вместе с Xiaomi Buds 5 Pro и смартфонами Xiaomi 15 Ultra и SU7 Ultra.

Smart Speaker Pro обладает усовершенствованной языковой моделью, что позволяет вести естественные многосторонние диалоги и сохранять контекст. Пользователи могут давать непрерывные голосовые команды без необходимости повторного обращения к устройству по имени.

Колонка оснащена 2,5-дюймовым полнодиапазонным динамиком и двумя пассивными излучателями, обеспечивая мощность 12 Вт. Это позволяет воспроизводить чёткие высокие частоты, насыщенные средние и глубокие басы, создавая сбалансированное звучание. Также доступна функция стереосопряжения, позволяющая подключать две колонки для создания объёмного звука. Динамическая световая полоса синхронизируется с музыкой, добавляя визуальные эффекты во время прослушивания.

Smart Speaker Pro управляет умным домом через систему HyperOS, позволяя управлять устройствами Xiaomi IoT с помощью голосовых команд.

Она поддерживает одновременное управление несколькими устройствами и может создавать автоматические сценарии на основе пользовательских привычек. Кроме того, колонка имеет функцию инфракрасного дистанционного управления, позволяя управлять традиционными бытовыми приборами, такими как телевизоры и кондиционеры.

Колонка поддерживает Bluetooth 5.0 для стабильного подключения и двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 ГГц/5 ГГц) для улучшенной сетевой производительности.

Источник: gizmochina