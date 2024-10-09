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Бренд Vipe представил в России защищённую Bluetooth-колонку Spark

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Бренд Vipe представил на российском рынке защищённую Bluetooth-колонку Spark, которая обладает водо- и пылезащитой по стандарту IP67.

Бренд Vipe представил в России защищённую Bluetooth-колонку Spark

Устройство отличается мощной акустикой, семью цветами корпуса и удобным дизайном для прогулок, а его стоимость составляет 14 тыс. рублей.

Vipe Spark оснащена низкочастотным ассиметричным динамиком на 30 Вт и твитером на 10 Вт. Для улучшения басов предусмотрены два пассивных радиатора. Размеры колонки составляют 24,5 x 9 x 10 см, а вес — 914 граммов.

Генеральный директор компании DRIVIX, которой принадлежит бренд Vipe, отметил, что модель нацелена на тех, кто ценит высокое качество звука и современный дизайн.

К колонке можно подключать наушники через 3,5-мм разъём или другую колонку для создания стереопары. Она работает на аккумуляторе ёмкостью 4000 мАч, обеспечивая до 20 часов автономной работы, а также может использоваться как пауэрбанк благодаря разъёму USB Type-C.

 

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