Бренд Vipe представил в России защищённую Bluetooth-колонку Spark

Бренд Vipe представил на российском рынке защищённую Bluetooth-колонку Spark, которая обладает водо- и пылезащитой по стандарту IP67.

Устройство отличается мощной акустикой, семью цветами корпуса и удобным дизайном для прогулок, а его стоимость составляет 14 тыс. рублей.

Vipe Spark оснащена низкочастотным ассиметричным динамиком на 30 Вт и твитером на 10 Вт. Для улучшения басов предусмотрены два пассивных радиатора. Размеры колонки составляют 24,5 x 9 x 10 см, а вес — 914 граммов.

Генеральный директор компании DRIVIX, которой принадлежит бренд Vipe, отметил, что модель нацелена на тех, кто ценит высокое качество звука и современный дизайн.

К колонке можно подключать наушники через 3,5-мм разъём или другую колонку для создания стереопары. Она работает на аккумуляторе ёмкостью 4000 мАч, обеспечивая до 20 часов автономной работы, а также может использоваться как пауэрбанк благодаря разъёму USB Type-C.