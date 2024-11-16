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Бренд Redmi выпустит смартфон на базе MediaTek Dimensity 8400

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Сетевой информатор @Smart Pikachu сообщил, что в новом телефоне Redmi будет использоваться процессор MediaTek Dimensity 8400.

По данным инсайдеров, Dimensity 8400 основан на 4-нм техпроцессе и использует архитектуру Cortex-A725. Ожидается, что этот чип продемонстрирует отличные результаты в тестах AnTuTu, набирая от 1,7 до 1,8 миллиона баллов, что сделает его более мощным, чем Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm. Устройства с этим чипом могут стоить около 1500 юаней (21 тыс. руб.)

Кроме Dimensity 8400, Redmi планирует выпустить устройства с процессорами Dimensity 9300+ и Snapdragon 8 Gen 3. Новинки будут получать, стальную рамку, стеклянную заднюю панель, экраны с разрешением до 2К и поддержку быстрой зарядки мощностью до 100 Вт.

Бренд Redmi выпустит смартфон на базе MediaTek Dimensity 8400

 

Dimensity 8400 Redmi
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