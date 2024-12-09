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Бренд Redmi до конца года представит смартфон Little Tornado с Dimensity 8400

Автор На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Похоже китайский бренд решил порадовать своих поклонников новинкой, которая пока известна только под кодовым названием Little Tornado.

О выпуске такого смартфона рассказал генеральный менеджер Redmi Ван Тэн Томас, уточнив, что модель будет представлена до конца этого месяца.

Предполагается, что в данном случае речь идет о модели Turbo смартфонов K80 и K80 Pro, и вероятнее всего он будет создан для китайского рынка.

Этот аппарат получит процессор Dimensity 8400 и станет первым в мире с этим чипом. Также есть неофициальная информация, что новый смартфон будет оснащён плоской OLED-панелью с разрешением 1,5K и поддержкой быстрой зарядки на 90 Вт.

Предполагаемая стоимость модели стартует от 200 долларов.

 

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