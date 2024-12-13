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Бренд Realme презентовал новый бюджетный смартфон Note 60x

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Бренд Realme анонсировал новый бюджетный смартфон Note 60x, который оснащён начальным уровнем железа и экраном с функцией защиты зрения. Устройство также имеет разъём для проводных наушников, что становится всё реже встречаемым в современных Android-смартфонах.

Бренд Realme презентовал новый бюджетный смартфон Note 60x

Смартфон оснащён 6,74-дюймовым экраном с разрешением 1600×720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 560 нит. Режим Eye Comfort Mode, по словам разработчиков, помогает снизить уровень вредного синего света.

В основе realme Note 60x лежит процессор Unisoc T612, который работает в паре с 4 ГБ ОЗУ (возможность увеличения до 12 ГБ с помощью виртуальной памяти) и 64 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения до 2 ТБ с помощью карты microSD.

Бренд Realme презентовал новый бюджетный смартфон Note 60x

Что касается других характеристик  8-мегапиксельная основная камера, 5-мегапиксельная фронтальная камера, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, защита по стандарту IP54 и 3,5-мм разъём для наушников. Смартфон уже доступен в продаже на Филиппинах в чёрном и зелёном цветах по цене $82.

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