Бренд POCO от Xiaomi закрывает глобальный сайт

POCO от Xiaomi закрывает глобальный сайт, но продолжает работу на платформе Xiaomi.

Бренд POCO, принадлежащий Xiaomi, неожиданно объявил о закрытии своего глобального веб-сайта po.co, включая версии для Великобритании и Франции, к 31 декабря 2024 года. Однако это не означает конец существования POCO. С 21 октября 2024 года все продукты и услуги бренда будут доступны на официальном сайте Xiaomi, mi.com/global.

Xiaomi сообщила, что все данные клиентов, включая информацию о покупках и программы лояльности, будут автоматически перенесены на новую платформу. Купоны, действующие на момент перехода, будут переоформлены до 12 декабря 2024 года, и пользователям не потребуется ничего предпринимать для этого. Все заказы и информация о доставке также будут перенесены.

Этот шаг упрощает экосистему Xiaomi, но бренд POCO останется частью её структуры. Хотя приложение магазина POCO прекратит своё существование после 31 декабря, это не повлияет на доступность продуктов или послепродажную поддержку.

Эта интеграция демонстрирует стратегию Xiaomi по оптимизации своего цифрового пространства, объединяя суббренды на одной платформе. При этом POCO India, работающая на сайте poco.in, останется независимой, что позволит бренду продолжать развиваться в рамках широкой экосистемы Xiaomi, сохраняя при этом уникальность своих продуктов.