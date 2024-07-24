Бренд Oura готовится к запуску нового умного кольца Ring 4

Samsung Galaxy Ring не успел появиться на рынке, как уже начали появляться слухи о готовящемся ответном шаге со стороны его главного конкурента.

Инсайдеры из Android Authority обнаружили кодовое обозначение «OA11» в процессе сертификации, что почти наверняка указывает на Oura Ring 4.

Подробности сертификационных документов не оставляют места для догадок. В них прямо указано название нового устройства как «Oura Ring 4», а также имеется упоминание о варианте с номером модели «OA12», который, вероятно, представляет собой альтернативный дизайн кольца.

Сертификация включает в себя изображения нового кольца, демонстрирующие изменения в дизайне по сравнению с предыдущими моделями Oura Gen 3 и Horizon.

Описывая Oura Ring 4, можно отметить его слегка приподнятую среднюю часть с четким переходом к краям, отличающуюся от плавного перехода на предыдущей модели. Корпус выглядит металлическим, однако сохраняется знакомая прозрачная крышка датчика, предположительно изготовленная из синтетической смолы.

Хотя схема расположения датчиков претерпела некоторые изменения, детали о новых датчиках для Oura Ring 4 остаются неясными, помимо уже известных датчиков температуры, SpO2 и частоты сердечных сокращений.

Радостная новость для потенциальных пользователей — доступность различных размеров. Известно, что кольцо тестировалось в размерах 7, 9, 13 и 15, что дает основания предполагать, что Oura Ring 4 будет доступна в диапазоне размеров от 7 до 15, с изображением кольца 10-го размера на сертификационных материалах.

Пока Oura официально не подтвердила детали о запуске Ring 4, однако, учитывая активность в процессе сертификации, релиз нового устройства не за горами.