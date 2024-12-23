Бренд Honor представил Magic 7 RSR Porsche Design с 200-Мп камерой

Компания Honor анонсировала новый смартфон Magic 7 RSR Porsche Design, который выделяется спортивным дизайном и мощными характеристиками.

Устройство оснащено 200-мегапиксельным перископическим датчиком, который улучшает качество фотографий.

Смартфон выполнен в классическом стиле Porsche с симметричной задней панелью и представлен в фиолетовом и сером цветах. Он имеет 6,8-дюймовый изогнутый экран с высоким разрешением и частотой обновления 120 Гц.

Внутри Magic 7 RSR работает процессор Snapdragon 8 Elite, а управляет устройством MagicOS 9.0 на базе Android 15. Устройство оснащено 3D-датчиком отпечатков пальцев и функцией распознавания лиц для быстрой разблокировки.

Камера включает 50-мегапиксельный широкоугольный объектив, 50-мегапиксельную сверхширокую камеру и 200-мегапиксельный перископический объектив с оптическим зумом. Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп для качественных селфи.

Смартфон работает от аккумулятора на 5850 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки. В продаже будут доступны две версии: с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти за 7999 юаней (110 600 руб.) и с 24 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти за 8999 юаней 124 400 руб.). Предзаказ уже открыт, а продажи начнутся 24 декабря.