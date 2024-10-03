Бренд Honor может выпустить складной гаджет с четырьмя шарнирами

Инсайдеры нашли патент Honor на новое раскладное устройство, которое, судя по иллюстрациям, имеет четыре шарнира. Для сравнения, недавно представленный смартфон HUAWEI Mate XT с Z-образным дизайном оснащён только тремя шарнирами.

На рисунках видно, что устройство может складываться в четырёх местах благодаря своей конструкции, что делает его похожим на ноутбук с цифровой клавиатурой, способным принимать разные формы.

Тем не менее наличие патента не гарантирует, что Honor действительно разрабатывает это устройство или планирует его выпуск. Возможно, проект останется лишь концепцией. Ранее также сообщалось о намерениях компании создать тонкую «тройную» раскладушку.