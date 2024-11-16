Бренд Casio выпустил умное кольцо в виде часов с экраном

Компания Casio представила функциональное кольцо CRW-001-1JR, выполненное в стиле классических цифровых часов.

Это устройство приурочено к 50-летию выхода Casio на рынок цифровых часов. В прошлом году компания уже выпускала серию колец-часов, которые не показывали реальное время.

Продажи CRW-001-1JR стартуют в декабре этого года в Японии по цене $128. Кольцо оснащено шестисегментным ЖК-экраном, который отображает часы, минуты и секунды.

У устройства есть три функциональные кнопки для управления дополнительными функциями, а также подсветка и функция будильника, при срабатывании которого экран будет мигать.

CRW-001-1JR работает на одной батарейке, обеспечивая работу водонепроницаемых часов в течение двух лет. Для создания дизайна и деталей часов Casio использует процесс литья металла под давлением.

Кольцо имеет стандартный размер 20.20 (американский 10.5), и производитель предлагает специальные заполнители для улучшения посадки на меньших пальцах.