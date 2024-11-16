Главная » Новости

Бренд Casio выпустил умное кольцо в виде часов с экраном

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Компания Casio представила функциональное кольцо CRW-001-1JR, выполненное в стиле классических цифровых часов.

Бренд Casio выпустил умное кольцо в виде часов с экраном

Это устройство приурочено к 50-летию выхода Casio на рынок цифровых часов. В прошлом году компания уже выпускала серию колец-часов, которые не показывали реальное время.

Продажи CRW-001-1JR стартуют в декабре этого года в Японии по цене $128. Кольцо оснащено шестисегментным ЖК-экраном, который отображает часы, минуты и секунды.

Бренд Casio выпустил умное кольцо в виде часов с экраном

У устройства есть три функциональные кнопки для управления дополнительными функциями, а также подсветка и функция будильника, при срабатывании которого экран будет мигать.

CRW-001-1JR работает на одной батарейке, обеспечивая работу водонепроницаемых часов в течение двух лет. Для создания дизайна и деталей часов Casio использует процесс литья металла под давлением.

Кольцо имеет стандартный размер 20.20 (американский 10.5), и производитель предлагает специальные заполнители для улучшения посадки на меньших пальцах.

Бренд Casio выпустил умное кольцо в виде часов с экраном Бренд Casio выпустил умное кольцо в виде часов с экраном

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.