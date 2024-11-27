Бренд Casio начал продажи в США часов Storm Chaser G-Shock с карбоновым корпусом

Компания Casio анонсировала в США новую модель часов MTG-B2000YST1, которая пополнила серию G-Shock. Эти часы отличаются уникальным дизайном в стиле Storm Chaser благодаря радужному ионному покрытию безеля, меняющему цвет и создающему атмосферу шторма.

Безель выполнен из многослойного углеродного и стекловолокна с узором, напоминающим молнии. Он сочетает синюю и серебристую IP-покраску, а фосфоресцирующий слой светится в темноте, имитируя яркие вспышки. Смоляная полоса с тёмными оттенками отражает цвета дождевых облаков.

MTG-B2000YST1 отличаются высокой прочностью благодаря карбоновому корпусу и сапфировому стеклу с защитой от царапин. Они водонепроницаемы на глубину до 200 метров, что делает их идеальными для активного использования. При этом часы лёгкие, весом всего 104 грамма.

Модель работает от солнечной энергии, что минимизирует необходимость в замене батареек. Часы можно подключить по Bluetooth к приложению CASIO WATCHES для автоматической настройки времени и отображения мирового времени. Также в них есть таймер обратного отсчёта, 24-часовой секундомер и индикатор заряда батареи.

В США цена на часы составляет 1450 долларов. Ранее они были представлены в Великобритании по цене 1299 фунтов стерлингов (примерно 1670 долларов).