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Бренд Casio начал продажи в США часов Storm Chaser G-Shock с карбоновым корпусом

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Компания Casio анонсировала в США новую модель часов MTG-B2000YST1, которая пополнила серию G-Shock. Эти часы отличаются уникальным дизайном в стиле Storm Chaser благодаря радужному ионному покрытию безеля, меняющему цвет и создающему атмосферу шторма.

Бренд Casio начал продажи в США часов Storm Chaser G-Shock с карбоновым корпусом

Безель выполнен из многослойного углеродного и стекловолокна с узором, напоминающим молнии. Он сочетает синюю и серебристую IP-покраску, а фосфоресцирующий слой светится в темноте, имитируя яркие вспышки. Смоляная полоса с тёмными оттенками отражает цвета дождевых облаков.

MTG-B2000YST1 отличаются высокой прочностью благодаря карбоновому корпусу и сапфировому стеклу с защитой от царапин. Они водонепроницаемы на глубину до 200 метров, что делает их идеальными для активного использования. При этом часы лёгкие, весом всего 104 грамма.

Бренд Casio начал продажи в США часов Storm Chaser G-Shock с карбоновым корпусом

Модель работает от солнечной энергии, что минимизирует необходимость в замене батареек. Часы можно подключить по Bluetooth к приложению CASIO WATCHES для автоматической настройки времени и отображения мирового времени. Также в них есть таймер обратного отсчёта, 24-часовой секундомер и индикатор заряда батареи.

В США цена на часы составляет 1450 долларов. Ранее они были представлены в Великобритании по цене 1299 фунтов стерлингов (примерно 1670 долларов).

Бренд Casio начал продажи в США часов Storm Chaser G-Shock с карбоновым корпусом

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