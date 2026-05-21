Браузер Vivaldi получил крупнейшее обновление дизайна

Vivaldi выпустил обновление десктопной версии 8.0, которое разработчики назвали самым масштабным редизайном за всю историю проекта.

Главным изменением стал новый интерфейс под названием «Единый». В рамках обновления панели, вкладки и инструменты объединили в общую визуальную систему без разделения на отдельные слои.

Разработчики также добавили шесть предустановленных макетов оформления. Пользователи смогут выбрать минималистичный вариант, режим с максимально скрытым интерфейсом, классическое оформление, а также версии с вертикальным расположением вкладок слева или справа.

В компании отметили, что новые макеты предназначены как основа для дальнейшей персонализации браузера.

Кроме того, обновление включает встроенную коллекцию тем оформления, демонстрирующих возможности нового дизайна. Пользователям также доступны более 7000 тем, созданных сообществом и размещённых на официальном сайте проекта.

Команда Vivaldi заявила, что обновление направлено на повышение удобства интерфейса и расширение возможностей настройки браузера под индивидуальные предпочтения пользователей.