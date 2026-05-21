Главная » Новости

Браузер Vivaldi получил крупнейшее обновление дизайна

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Vivaldi выпустил обновление десктопной версии 8.0, которое разработчики назвали самым масштабным редизайном за всю историю проекта.

Браузер Vivaldi получил крупнейшее обновление дизайна

Главным изменением стал новый интерфейс под названием «Единый». В рамках обновления панели, вкладки и инструменты объединили в общую визуальную систему без разделения на отдельные слои.

Разработчики также добавили шесть предустановленных макетов оформления. Пользователи смогут выбрать минималистичный вариант, режим с максимально скрытым интерфейсом, классическое оформление, а также версии с вертикальным расположением вкладок слева или справа.

В компании отметили, что новые макеты предназначены как основа для дальнейшей персонализации браузера.

Кроме того, обновление включает встроенную коллекцию тем оформления, демонстрирующих возможности нового дизайна. Пользователям также доступны более 7000 тем, созданных сообществом и размещённых на официальном сайте проекта.

Команда Vivaldi заявила, что обновление направлено на повышение удобства интерфейса и расширение возможностей настройки браузера под индивидуальные предпочтения пользователей.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.