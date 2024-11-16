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Bose представил «юбилейную» версию своей культовой аудиосистемы Bose 901

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Компания Bose представила новую версию своей культовой аудиосистемы Bose 901 в честь 60-летия компании.

Bose представил "юбилейную" версию своей культовой аудиосистемы Bose 901

Эта модель, впервые представленная в 1968 году, известна своим уникальным дизайном и технологией звучания, способствующей созданию эффекта «живого концерта» в домашних условиях.

Bose 901 выпускали почти 50 лет, но в 2016 году она была снята с производства. Теперь, в честь юбилея, компания решила вернуть эту легендарную модель.

Bose представил "юбилейную" версию своей культовой аудиосистемы Bose 901

Новую версию разработали совместно с американским модным брендом Kith. Его основатель Ронни Файг и дизайнер Марк Джупитер создали ретродизайн для аудиосистемы.

Динамики новой Bose 901 покрыты серой тканью, а корпус может быть белым или коричневым. Часть ножки, выполненная из шлифованной латуни, будет в золотом цвете. Однако технические характеристики новинки пока остаются неизвестными.

Стоимость обновленной Bose 901 не раскрыта, но ожидается, что она будет высокой. Всего будет выпущено 12 экземпляров, предназначенных для друзей и семей сотрудников компании.

Bose представил "юбилейную" версию своей культовой аудиосистемы Bose 901 Bose представил "юбилейную" версию своей культовой аудиосистемы Bose 901 Bose представил "юбилейную" версию своей культовой аудиосистемы Bose 901

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