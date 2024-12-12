Большинство россиян считают искусственный интеллект помощником в работе

Исследование, проведенное Сбером и Rambler&Co в рамках конференции AI Journey, показало, что 58% россиян воспринимают искусственный интеллект как помощника, а 19% видят в нем конкурента на рабочем месте. 41% респондентов уже используют AI-инструменты или планируют обучиться их использованию.

По данным опроса, 14% участников уже прошли курсы по использованию AI, а 27% намерены это сделать. Более половины респондентов (57%) считают, что обучение работе с искусственным интеллектом должно быть включено в образовательные программы школ и вузов.

При этом многие (50%) уверены, что AI не сможет заменить человека ни в одной профессии, в то время как 20% допускают такую возможность во всех областях.

Александр Ведяхин из Сбербанка отметил, что искусственный интеллект приносит все больше пользы и пользователи ему доверяют. Он также подчеркнул необходимость подготовки специалистов с новыми навыками для развития индустрии.

Источник: Сбер.