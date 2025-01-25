Большинство iPhone и iPad работают на новых версия iOS и iPadOS

По данным Apple, более 76% всех iPhone, выпущенных за последние четыре года, работают на iOS 18. Еще 19% устройств используют iOS 17, а оставшиеся 5% — более ранние версии. Если рассматривать все активные iPhone, то на iOS 18 приходится 68%, на iOS 17 — 19%, и 13% работают на старых версиях.

На планшетах iPad ситуация немного другая. 63% iPad, вышедших за последние четыре года, работают на iPadOS 18, 27% — на iPadOS 17, и 10% — на более ранних версиях. Если учитывать все действующие iPad, то 53% используют iPadOS 18, 28% — iPadOS 17, и 19% — более старые версии.

Эти данные собраны на основе устройств, совершавших покупки в App Store до 21 января. Распределение версий похоже на показатели прошлого года, что говорит о том, что владельцы устройств Apple регулярно обновляют свои системы. Например, год назад 76% iPhone и 61% iPad использовали новейшие версии.

В отличие от Apple, Google перестала публиковать статистику по версиям Android с октября 2018 года. Переход на новые версии в экосистеме Android происходит медленнее, так как зависит от производителей устройств. Google отвечает лишь за свои гаджеты серии Pixel.