Большинство функций Samsung Galaxy AI останутся бесплатными — инсайдер

В новых смартфонах серии Samsung Galaxy S25 ключевым нововведением станет Galaxy AI. Ранее ходили слухи, что Samsung планирует взимать плату за использование Galaxy AI с 2026 года. Однако инсайдер PandaFlash X сообщает, что большинство функций, таких как Photo Assist, AI Instant Slow-mo и инструменты для письма, останутся бесплатными.

Ранее говорилось, что доступ к этим функциям будет бесплатен до 2025 года, но в последних слухах не уточняется срок, что может означать, что они останутся бесплатными навсегда. Это выглядит логичным на фоне обновлений Galaxy AI и изменений в аппаратном обеспечении.

Также известно, что подписка Gemini Advanced, которая будет бесплатной в течение первых шести месяцев для пользователей Galaxy S25, обойдётся в 20 долларов в месяц после этого. Однако неясно, какие именно функции будут доступны только по подписке. Samsung пока не дала чётких ответов на эти вопросы.

Вице-президент Google на мероприятии Galaxy Unpacked упомянул, что Gemini Advanced предоставит доступ к мощным моделям искусственного интеллекта и новым функциям, таким как «Общий экран» и «Просмотр видео в реальном времени». Но большинство функций ИИ будут работать и без подписки, хотя и с ограниченным качеством.

По информации Google Store, Gemini Advanced будет лучше справляться со сложными задачами, но без оплаты некоторые функции могут работать не так эффективно. Samsung оставила многие вопросы открытыми, что вызывает спекуляции среди пользователей.