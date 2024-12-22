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Больше половины жителей РФ покупают iPhone в кредит

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Исследование сервиса CDEK.Shopping показало, что более половины россиян, использующих iPhone, берут его в кредит.

Около 76,3% опрошенных являются владельцами смартфонов Apple, и 38,4% из них обновляют свои устройства каждые два года.

Интересно, что более 84% респондентов считают, что нет необходимости покупать новую модель сразу после выхода обновления, так как изменения между версиями незначительны.

При выборе смартфона 70% опрошенных обращают внимание на бренд, но для 28,4% это является самым важным критерием.

Почти половина россиян (48,3%) положительно относится к кредитам на iPhone, и 56,8% из них уже брали такие кредиты. Однако 83,3% заявили, что предпочли бы купить новый телефон без кредита, используя собственные средства.

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