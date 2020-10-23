«Коалиция за справедливость» против Apple набрала больше 400 заявок на вступление

Растущий альянс разработчиков приложений, требующий более справедливых условий и комиссий от Google и Apple, усилил голоса против технологических гигантов, которым грозит пристальное внимание из-за их железной хватки над отраслью.

Коалиция за Справедливость Приложений (CFAP), которая началась в прошлом месяце, как группа из 13 приложений, включая Fortnite мейкера Epic Games и Spotify, уже удвоилось число членов. Более 400 недовольных приложений ждут присоединения к коалиции.

«Полученный нами интерес превзошел наши ожидания. Когда мы привлекаем новых членов и слышим их истории, становится очевидным, что слишком многие разработчики не смогли сделать так, чтобы их голоса были услышаны», — сказала The Washington Post Сара Максвелл, представитель коалиции.

B Ig технологических компаний , включая Apple , и Google находятся под радаром правительства США по обвинению в душит конкуренцию и инновации на рынке их прибыли.

Подавляющая поддержка, полученная CFAP, показывает, что производители приложений готовы идти против таких гигантов, как Apple, и требовать более справедливой политики, комиссий и разумного контроля над тем, как работают приложения. Небольшие приложения и компании, зависящие от Apple в плане видимости и бизнеса, обычно опасаются высказываться.

В Руководстве Apple по обзору App Store однажды содержалось предупреждение для разработчиков: «Если ваше приложение отклонено, у нас есть Комиссия по обзору, к которой вы можете подать апелляцию. Если вы побежите к прессе и выкинете нас, это никогда не поможет ».

Коалиция нацелена на то, чтобы Apple ослабила свои правила в отношении программного обеспечения. Например, пользователи iPhone, iPad и Apple Watch могут загружать приложения только через App Store. Разработчики программного обеспечения могут получать оплату за приложения только через платежный сервис Apple, где со всех транзакций взимается комиссия. CFAP требует принятия нового законодательства или требует судебных исков, чтобы добиться своего.