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Более половины родителей в РФ используют гаджеты для контроля за детьми

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В России более половины родителей следят за своими детьми с помощью различных сервисов и гаджетов.

Половина респондентов контролирует, где находятся их дети, и следит за временем, проведенным с гаджетами.

44% родителей ограничивают доступ детей к интернет-контенту, а только 12% не используют цифровые инструменты для обеспечения безопасности своих детей.

Среди опрошенных почти четверть применяют специальные программы и мобильные приложения для отслеживания местоположения, 16% используют встроенные функции смартфонов, а 12% полагаются на сервисы от интернет-провайдеров и мобильных операторов.

Некоторые родители также используют умные часы и GPS-трекеры.

Источник: Ведомости. 

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