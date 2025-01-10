Более половины родителей в РФ используют гаджеты для контроля за детьми

В России более половины родителей следят за своими детьми с помощью различных сервисов и гаджетов.
Половина респондентов контролирует, где находятся их дети, и следит за временем, проведенным с гаджетами.
44% родителей ограничивают доступ детей к интернет-контенту, а только 12% не используют цифровые инструменты для обеспечения безопасности своих детей.
Среди опрошенных почти четверть применяют специальные программы и мобильные приложения для отслеживания местоположения, 16% используют встроенные функции смартфонов, а 12% полагаются на сервисы от интернет-провайдеров и мобильных операторов.
Некоторые родители также используют умные часы и GPS-трекеры.
Источник: Ведомости.