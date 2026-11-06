Более 21 тысячи жителей Владивостока остались без отопления и воды

Во Владивостоке произошла крупная коммунальная авария, в результате которой более 21 тысячи жителей временно остались без отопления и горячего водоснабжения. О происшествии 6 ноября сообщила прокуратура Приморского края.

По предварительным данным надзорного ведомства, повреждение коммунальных сетей привело к прекращению подачи ресурсов в 98 многоквартирных домов. Кроме того, отключение затронуло три социально значимых объекта.

В число территорий, пострадавших от аварии, вошли жилые дома на Партизанском и Океанском проспектах, проспектах Острякова и Красного Знамени. Ограничения также зафиксированы на улицах Советской, Алеутской и Нерчинской.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту аварийного прекращения теплоснабжения и горячего водоснабжения. Надзорному ведомству предстоит установить обстоятельства повреждения инженерных коммуникаций и оценить соблюдение требований законодательства при предоставлении коммунальных услуг.

Особое внимание уделяется последствиям отключения для жителей многоквартирных домов и учреждений социальной сферы.

Крупные аварии на теплосетях в отопительный сезон требуют оперативного реагирования ресурсоснабжающих организаций. При длительных отключениях возрастает риск снижения температуры в жилых помещениях, что особенно существенно для семей с детьми, пожилых людей и граждан с ограниченной мобильностью.

По состоянию на момент первоначального сообщения причины повреждения сетей подробно не раскрывались. Сведения о предполагаемых сроках полного восстановления подачи ресурсов также не приводились.

Результаты прокурорской проверки должны установить, были ли допущены нарушения со стороны организаций, отвечающих за эксплуатацию коммунальной инфраструктуры.