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Более 100 млн пользователей смартфонов на Android оказались заражены опасным вирусом

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Вредоносный модуль носит название Dark Herring и о нем рассказали специалисты компании Zimperium.
По словам экспертов, киберпреступники разместили опасные приложения в Google Play. В общей сложности насчитали около 500 программ, которые были скачаны пользователями.

В результате более 100 млн пользователей смартфонов на Android оказались заражены опасным вирусом. Как уточняет Газета.Ru, опасность заключается в том, что приложения без ведома пользователей оформляют подписки через оператора связи.

По предварительным оценкам, каждый пользователь потерял около 1 000 рублей, а общая сумма ущерба оценивается в сотни миллионов долларов.

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