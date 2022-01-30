Вредоносный модуль носит название Dark Herring и о нем рассказали специалисты компании Zimperium.

По словам экспертов, киберпреступники разместили опасные приложения в Google Play. В общей сложности насчитали около 500 программ, которые были скачаны пользователями.

В результате более 100 млн пользователей смартфонов на Android оказались заражены опасным вирусом. Как уточняет Газета.Ru, опасность заключается в том, что приложения без ведома пользователей оформляют подписки через оператора связи.

По предварительным оценкам, каждый пользователь потерял около 1 000 рублей, а общая сумма ущерба оценивается в сотни миллионов долларов.