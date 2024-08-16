Более 1 тысячи точек доступа к городскому вайфаю добавили в Москве с начала 2024 года

Общее количество точек доступа к московскому вайфаю превысило 26 тысяч. В 2024 году пользователи подключались к сети более 25 миллионов раз, а объем переданного трафика составил около 12,2 миллиона гигабайт.

С начала года было установлено более тысячи новых точек доступа, включая 60 в зоне отдыха на ВДНХ и 65 в учреждениях Москомспорта. Также около 1,1 тысячи точек появились в студенческих общежитиях.

Наиболее популярные места подключения включают улицы Новослободская, Земляной Вал, Тверская, а также Парки Горького и «Яуза». Для удобства пользователей в весенний период была увеличена пропускная способность сети в парках.

Для подключения к сети необходимо выбрать сеть Moscow_WiFi_Free и пройти идентификацию через аккаунт на mos.ru или СМС. Повторная авторизация не требуется, однако раз в три месяца нужно проходить идентификацию в соответствии с законодательством.

Развитие этой ИТ-инфраструктуры соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Источник: mos.ru.