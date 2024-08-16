Главная » Новости

Более 1 тысячи точек доступа к городскому вайфаю добавили в Москве с начала 2024 года

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Общее количество точек доступа к московскому вайфаю превысило 26 тысяч. В 2024 году пользователи подключались к сети более 25 миллионов раз, а объем переданного трафика составил около 12,2 миллиона гигабайт.

С начала года было установлено более тысячи новых точек доступа, включая 60 в зоне отдыха на ВДНХ и 65 в учреждениях Москомспорта. Также около 1,1 тысячи точек появились в студенческих общежитиях.

Наиболее популярные места подключения включают улицы Новослободская, Земляной Вал, Тверская, а также Парки Горького и «Яуза». Для удобства пользователей в весенний период была увеличена пропускная способность сети в парках.

Для подключения к сети необходимо выбрать сеть Moscow_WiFi_Free и пройти идентификацию через аккаунт на mos.ru или СМС. Повторная авторизация не требуется, однако раз в три месяца нужно проходить идентификацию в соответствии с законодательством.

Развитие этой ИТ-инфраструктуры соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Источник: mos.ru.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.