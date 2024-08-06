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BMW выпустила стильный электромопед в стиле ретро с Bluetooth-колонкой и зонтиком

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Компания BMW Motorrad Austria, совместно со студией дизайна VAGABUND, разработала необычный электромопед BMW CE 02 x VAGABUND.

BMW выпустила стильный электромопед в стиле ретро с Bluetooth-колонкой и зонтиком

Устройство выполнено в стиле «ретробудущего», сочетая элементы классики и футуристический дизайн, что должно привлечь как молодежь, так и более старшее поколение.

Электромопед способен разгоняться до 95 км/ч и имеет запас хода до 88 км на одном заряде. Он оснащен двигателем мощностью 11 кВт и батареей с напряжением 48 В.

BMW выпустила стильный электромопед в стиле ретро с Bluetooth-колонкой и зонтиком

Одной из особенностей нового мопеда является встроенная Bluetooth-колонка «OB-4 Magic Radio» от Teenage Engineering, которая выглядит как ретро-проигрыватель. Также предусмотрен специальный отсек для зонта, что делает мопед более функциональным для городских условий.

Цена на BMW CE 02 x VAGABUND пока не объявлена, но ожидается, что она будет высокой.

BMW выпустила стильный электромопед в стиле ретро с Bluetooth-колонкой и зонтиком BMW выпустила стильный электромопед в стиле ретро с Bluetooth-колонкой и зонтиком

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