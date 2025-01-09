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BMW на CES показала свою систему iDrive с проекцией на все лобовое стекло

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На выставке CES компания BMW представила свою новую операционную систему iDrive, которая включает 3D-дисплей, охватывающий лобовое стекло от одной стойки до другой.

BMW на CES показала свою систему iDrive с проекцией на все лобовое стекло

Эта система также включает новое рулевое колесо с тактильными кнопками и дополненную реальность, которая накладывает навигационные маршруты на лобовое стекло.

BMW отказалась от традиционных приборов на панели в пользу настраиваемой цифровой версии, которая проецируется на лобовое стекло. Новая система будет доступна в электровнедорожнике X-класса, который дебютирует в конце 2025 года.

BMW на CES показала свою систему iDrive с проекцией на все лобовое стекло

Система использует искусственный интеллект для адаптации к привычкам водителей, предлагая наиболее часто используемые функции. Новый центральный экран также позволяет пользователям настраивать интерфейс под свои нужды.

BMW отметила, что замена лобового стекла не потребует дополнительных затрат, поскольку оно не является специальным. Новая версия iDrive и интерьер начнут появляться в автомобилях в конце 2025 года.

BMW на CES показала свою систему iDrive с проекцией на все лобовое стекло

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