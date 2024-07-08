Bluetooth-колонки Xiaomi с RGB-подсветкой и 360 ° звуком стали глобальными

Xiaomi добавила две Bluetooth-колонки, Xiaomi Bluetooth Speaker и Bluetooth Speaker Mini, на свой глобальный веб-сайт, а значит новинки, которые ранее были доступны только в Китае, выходят на глобальный рынок.

Официальный сайт не раскрывает конкретные детали ценообразования для этих колонок. В Китае же более крупная Bluetooth-колонка Xiaomi стоит 80 долларов, а Bluetooth-колонка Mini — 30 долларов.

Более крупная колонка Xiaomi имеет мощность 40 Вт и способность воспроизводить звук на 360 градусов. Она оснащена двумя твитерами, среднечастотным драйвером и двумя пассивными излучателями.

Колонка имеет класс водонепроницаемости IP67, поддерживает HyperOS Connect для связи с несколькими устройствами и обладает настраиваемой RGB-подсветкой. Время автономной работы составляет до 17 часов.

Bluetooth-колонка Xiaomi Mini предлагает более компактный вариант с размерами примерно 10 x 7 x 7 см и весом всего 330 г.

Она также обеспечивает всенаправленное звучание на 360 градусов с помощью двух полнодиапазонных динамиков и пассивного излучателя. Время автономной работы составляет около 8 часов.