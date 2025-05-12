Обновление Bluetooth 6.1 усложнило отслеживание устройств

Новая версия стандарта беспроводной связи — Bluetooth Core 6.1 — получила ряд важных обновлений, направленных на усиление конфиденциальности пользователей и снижение нагрузки на аккумулятор устройств. Об этом сообщают профильные издания со ссылкой на документацию разработчиков.

Ключевым изменением стало внедрение механизма Randomized RPA — обновлённой системы смены Bluetooth-адресов, делающей их генерацию менее предсказуемой. Благодаря этому будет значительно сложнее отследить устройство при помощи Bluetooth-сигнала, что усиливает защиту личных данных при использовании беспроводной связи.

Кроме улучшений в области приватности, Randomized RPA также положительно влияет на энергопотребление. Хотя точные показатели не раскрываются, разработчики заявляют о потенциальном снижении нагрузки на устройство, особенно при фоновом использовании Bluetooth.

По информации источников, производители не планируют активно выделять наличие Bluetooth 6.1 в маркетинговых материалах. Однако в будущем, с выходом новых гаджетов, пользователи смогут заметить более стабильную работу, повышенную безопасность и меньший расход заряда аккумулятора при активном соединении.

Bluetooth 6.1 станет незаметным, но ощутимым обновлением — особенно для тех, кто регулярно использует беспроводные наушники, фитнес-браслеты, метки и другие устройства с постоянным соединением.