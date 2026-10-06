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Blue Origin представила проект солнечной электростанции для Луны

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Компания Blue Origin анонсировала проект лунной солнечной электростанции Power Tower. Конструкция высотой около 20 метров должна доставляться на поверхность Луны в сложенном виде, а затем разворачиваться на месте.

Предполагается, что установка сможет вырабатывать до 10 кВт электроэнергии и будет работать в районе южного полюса Луны. Высота башни позволит разместить солнечные панели выше поверхности и увеличить время их освещения.

Электроэнергию планируют использовать для питания лунной техники, научного оборудования и роботизированных систем. Проект находится на ранней стадии разработки, сроки его реализации пока не называются.

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