Blue Origin представила проект солнечной электростанции для Луны

Компания Blue Origin анонсировала проект лунной солнечной электростанции Power Tower. Конструкция высотой около 20 метров должна доставляться на поверхность Луны в сложенном виде, а затем разворачиваться на месте.

Предполагается, что установка сможет вырабатывать до 10 кВт электроэнергии и будет работать в районе южного полюса Луны. Высота башни позволит разместить солнечные панели выше поверхности и увеличить время их освещения.

Электроэнергию планируют использовать для питания лунной техники, научного оборудования и роботизированных систем. Проект находится на ранней стадии разработки, сроки его реализации пока не называются.